1 квітня на сході України збройні сили знищили майже 300 окупантів та десятки одиниць техніки
Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з ночі точилися важкі бої
Про це повідомили в Оперативно-тактичному угруповання "Схід".
"Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті. Українські воїни знищили: до 280 особового складу, 6 танків, 22 БТР, 19 БМП, 6 артилерійських систем, мінометів, 2 РСЗВ, 14 АТ, 3 БПЛА", - пишуть військові.
Також у ЗСУ додають, що російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з "готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці".
"Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш... Перемога буде за нами! Слава Україні! ", - підсумовують наші військові.
- На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України провели зачистку району зосередження окупантів, після того, як знищили їх позиції прицільним вогнем артилерії
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе