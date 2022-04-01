1 квітня на сході України збройні сили знищили майже 300 окупантів та десятки одиниць техніки

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угруповання "Схід".

"Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті. Українські воїни знищили: до 280 особового складу, 6 танків, 22 БТР, 19 БМП, 6 артилерійських систем, мінометів, 2 РСЗВ, 14 АТ, 3 БПЛА", - пишуть військові.

Також у ЗСУ додають, що російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з "готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці".

"Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш... Перемога буде за нами! Слава Україні! ", - підсумовують наші військові.

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії України провели зачистку району зосередження окупантів, після того, як знищили їх позиції прицільним вогнем артилерії

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb