1 лютого в Україні здорожчають пластикові пакети
Рішення Кабміну про підвищення ціни на пластикові пакети набуде чинності 1 лютого
Про це повідомляє Мінекономіки України.
Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками завтовшки понад 50 мкм для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть: 2,00 грн за пакет без ручок і бокових складок, 2,50 грн за пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок та 3,00 грн за пакет з ручками і боковими складками.
У міністерстві зазначають, що таке рішення допоможе обмежити обіг пластикових пакетів і покращити екологічну ситуацію в Україні.
- Нагадаємо, у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.
- Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.48
Купівля 28.48Продаж 28.81
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе