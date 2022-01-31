1 лютого в Україні здорожчають пластикові пакети

Про це повідомляє Мінекономіки України.



Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками завтовшки понад 50 мкм для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть: 2,00 грн за пакет без ручок і бокових складок, 2,50 грн за пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок та 3,00 грн за пакет з ручками і боковими складками.



У міністерстві зазначають, що таке рішення допоможе обмежити обіг пластикових пакетів і покращити екологічну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051-1 “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

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