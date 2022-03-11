100 тис. росіян втратили роботу через війну в Україні, до кінця року безробітних буде 9 млн, - Центр протидії дезінформації

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації



Найбільше постраждали працівники McDonald's, їх було аж 62 тис.



"ЦПД при РНБО України підтверджує, що на росіян чекає тотальне безробіття. Внаслідок агресії рф проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць. І це - лише початок! Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян. Корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян. IKEA — 15 тис. Inditex — 9 тис. KPMG — 4500. PWC — 3700. H&M — 3500. LVMH — 3500. L'Oreal — 2200. Starbucks — 2000", - підрахували у ЦПД.



Повідомляється, що понад 330 компаній змінили свою роботу на території РФ.



"Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній. Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 млн росіян! Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?", - йдеться у повідомленні.



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