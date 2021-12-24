100% відновлюваних джерел та 99% алюмінію – компанія Hell Energy заявила про підвищення енергоефективності
HELL ENERGY Group, відомий виробник енергетичних та безалкогольних напоїв, планує використовувати для упакування, алюміній вищої якості із сертифікованим вмістом не менше 75% вторинно-споживанної утильсировини
Тоді як споживачі шукають екологічніші продукти, компанія HELL ENERGY Group прагне знайти способи зменшення вуглецевого сліду. Запропоноване рішення для упакування, алюмінієві банки замість пластикових пляшок, створюють можливість нескінченного перероблення без втрати якості. З кінця 2021 року HELL зобов’язується поступово відмовитися від пластикових пляшок для газованих безалкогольних напоїв. Основна мета – подальше зменшення частки пластикових пляшок до 1% до 2025 року, завдяки збільшенню частки алюмінієвого упакування до 99%.
HELL займається власним виробництвом алюмінієвих банок, має заводи з розливу, а також забезпечує складування та логістику. У 2017 році компанія відкрила першу в Угорщині фабрику з виготовлення алюмінієвих банок для напоїв, оснащену ультрасучасною виробничою лінією американської компанії Stolle Machinery. Заводи HELL щороку сертифікуються та перевіряються на найвищому рівні в галузі, FSSC 22000.
Високі стандарти якості має і продукція HELL. Компанія не використовує жодних штучних підсолоджувачів, а лише якісний цукровий пісок із цукрових буряків та вітаміни. Загальна концепція полягає в постійному забезпеченні найкращого співвідношення ціни та якості.
Стратегія компанії заснована на пошуку алюмінію з низьким вмістом вуглецю, що сприятиме скороченню глобальних викидів і створенню продуктів для екологічного майбутнього. Коли HELL перестала випускати напої в пластикових пляшках, підприємству вдалося скоротити викиди парникових газів на 60%.
"Ми прагнемо підвищити енергоефективність та зменшити викиди вуглекислого газу. Наша мета – встановити на заводах HELL систему підрахунку. З 2022 року ми зобов’язуємося покривати наші потреби в енергії на рівні компанії зі 100% відновлюваних джерел", – додав Барнабас Череклі, керуючий директор HELL ENERGY.
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