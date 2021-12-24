100% відновлюваних джерел та 99% алюмінію – компанія Hell Energy заявила про підвищення енергоефективності

"Ми прагнемо підвищити енергоефективність та зменшити викиди вуглекислого газу. Наша мета – встановити на заводах HELL систему підрахунку. З 2022 року ми зобов’язуємося покривати наші потреби в енергії на рівні компанії зі 100% відновлюваних джерел", – додав Барнабас Череклі, керуючий директор HELL ENERGY.