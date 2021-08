11-ий міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK відкриває реєстрацію для учасників

За останні півтора роки світ кардинально змінився, тож стратегії виживання, довгострокового планування та інноваційні рішення для сталості медіабізнесу у часи невизначеності залишаються актуальними. Інтегральною ідеєю KMW 2021 стане Медіабізнес. Перезавантаження – міжнародні та локальні медіаексперти проаналізують стан речей в аудіовізуальній індустрії у часи "нової нормальності", поговорять про перспективи її розвитку, розкажуть про свій досвід прийняття правильних і хибних рішень, а також допоможуть зорієнтуватися, як шукати точки опори у хаосі сучасності.

KMW 2021 пройде у гібридному форматі та об’єднає переваги живого спілкування та дистанційної участі. Усі події відбуватимуться наживо з обмеженою кількістю глядачів у Hyatt Regency Kyiv. У той же час, усі охочі матимуть безкоштовний доступ до прямої онлайн-трансляції на аналітичному медіаресурсі Media Business Reports (MBR).

У дводенній програмі KMW 2021 – понад 15 секцій: панельні дискусії, презентації, доповіді та inspіration talks за участі міжнародних медіаекспертів, трендсеттерів аудіовізуальної індустрії, державних управлінців та топ-менеджерів провідних українських медіакомпаній та продакшенів. Учасники форуму дізнаються про останні тенденції, успішні кейси та нові цінності в аудіовізуальній індустрії, інноваційні технології та їх використання провідними медіакомпаніями.

Цьогорічний форум, організований за підтримки Державного агентства України з питань кіно, великою мірою зосередиться на промоції українського кіно- й телеконтенту на світовому медіаринку та розвитку міжнародних партнерств. Відкриє KMW панельна дискусія за участі представників влади, бізнесу та незалежних ініціатив України, присвячена аналітиці актуального стану та візіях майбутнього українського кіно і телебачення. На форумі також передбачається широке обговорення тем, пов'язаних із серіальним виробництвом – одним із найдинамічніших напрямків української контент-індустрії. Партнером заходів, присвячених серіалам, виступає Канал "Україна".

Традиційна база знань KMW – дослідження та огляди медіаринку в Україні та за її межами, яку спеціально для Форуму готують аналітичні компанії K7 Media і Glance Mediametrie, а також аналітичний департамент MRM, дасть конструктивне і точне підґрунтя для висновків та бізнес-планів на наступний рік. Зокрема спеціально для KMW готуються такі дослідження – "Тренди теледивлення в Україні", "Кіновиробництво. На що витрачає гроші держава", "Аналітика українських серіалів", "Вішліст українських мовників", "Український ринок VoD: динаміка, тенденції, готовність до виробництва original контенту".

Важливим акцентом Форуму стане міжнародна копродукція. В контексті останніх законодавчих змін, які роблять співпрацю з Україною більш привабливою в очах міжнародних партнерів, можна чіткіше окреслити практичні перспективи України на глобальній мапі кіновиробництва. В межах секції, організованої за підтримки Посольства Канади в Україні та Української Кіноасоціації, експерти обговорять можливості для колаборації, що відкриваються для продюсерів у зв’язку з підписанням угоди між обома державами. Ця подія також буде включена в індустрійну секцію цьогорічного Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

У партнерстві з Представництвом Європейського Союзу в Україні готується спеціальна секція за участі провідних бродкастерів про технологічні інновації європейського ринку контенту та їх роль у протидії дезінформації в ЗМІ.

В межах цьогорічного KMW відбудеться ексклюзивна трансляція трьох секцій Тижня української аудіовізуальної індустрії Content Ukraine on Demand, який пройде 6-10 вересня 2021 року на одному з найбільших та найповажніших міжнародних медіаресурсів у цій сфері – С21 Media (Велика Британія). Подія має на меті промотувати потенціал України у сфері кіно- та телевиробництва на глобальному рівні та сприяти розвитку міжнародних партнерств. Панельні дискусії, які зможуть побачити учасники KYIV MEDIA WEEK – Evolving Ukrainian Drama, New Coproduction and Distribution Models та Ukrainian Broadcasters реалізовано у партнерстві з KMW, а організатором проєкту Content Ukraine on Demand з української сторони є компанія MRM.

Катерина Удут, директорка Media Resources Management (MRM): "Наше життя поділилось на "до" та "після" пандемії. Світ змінився, ми всі адаптовуємося до нових реалій – і в особистому світосприйнятті, і у соціальному та професійному контексті. Це стосується не тільки медіаіндустрії – увесь світ переживає великі трансформації у різних сферах. Аби не потонути у вирі змін, зараз потрібно як ніколи "тримати руку на пульсі" останніх трендів і бути готовим повсякчас адаптуватися до викликів у той чи інший спосіб. Прогнозування ризиків та розробка плану "В", а ще краще "С" і "D", тепер є обов’язковою рутиною в будь-якому бізнесі.

Водночас, ці зміни відкрили нові можливості для творчості: тепер, з переходом життя в онлайн, індустрія контенту розквітає в діджитал просторі як ніколи раніше. Це – нова сторінка історії, що чекає наповнення новими смислами, і варіації для експериментів та креативних рішень – безмежні. Тут також постають нові виклики, як-от культура свідомого ставлення до інтелектуальної власності креаторів. Про це та багато іншого ми будемо також говорити на 11-му KYIV MEDIA WEEK 14-15 вересня".

Як і минулого року, усі учасники форуму отримають KMW White Paper – підсумковий документ, що містить аналітичні огляди та дослідження аудіовізуальної галузі України та світу, який проводиться спеціально напередодні KMW, а також ключові висновки та інсайти, що будуть озвучені експертами та учасниками в межах KMW 2021.

Обрати формат участі та зареєструватись можна вже на офіційному сайті KMW 2021. Гостей та учасників, що доєднаються до форуму на локації, чекає низка додаткових закритих заходів. Більше інформації щодо програми 2021 буде оголошено найближчим часом, тож приєднуйтесь до нас на Facebook та стежте за нашими анонсами на сайті https:// kyivmediaweek2021.com/.

Ми піклуємося про здоров'я наших гостей та дотримуємося всіх карантинних норм, встановлених МОЗ. Задля безпеки гостей KMW європейська медична лабораторія "Сінево" проведе безкоштовне експрес-тестування на COVID-19 усім офлайн учасникам Форуму, які не матимуть свідоцтва про вакцинацію перед початком Форуму.

У разі ускладнення епідеміологічної ситуації та посилення карантинних обмежень в Україні та Києві, KMW 2021 буде змушений змінити формат проведення виключно на онлайн.