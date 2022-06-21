11 міжнародних медичних асоціацій призупинили членство російських і білоруських учасників
Українські асоціації звернулися до 130 міжнародних медичних організацій із закликом блокувати представництво держав-агресорів у світовій медичній спільноті. Наразі відгукнулося 11
Про це повідомляє ГО "Медичні лідери".
Серед них – Європейське товариство кардіологів, Європейське товариство клінічної мікробіології та інфекційних захворювань та Європейська академія з алергології та клінічної імунології. На жаль, у більшості випадків ці організації не виключили індивідуальних членів. Ще 44 асоціації не зробили жодних заяв про війну Росії проти України.
"Наші аргументи – це геноцид українців, зруйновані і розграбовані російськими окупантами лікарні, полонені й убиті медичні працівники. Все це не залишає права представникам держав-агресорів бути членами авторитетних медичних спільнот", – зазначають у громадській організації.
- У МОЗ підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення лікарень, зруйнованих окупантами.
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