11 міжнародних медичних асоціацій призупинили членство російських і білоруських учасників

Про це повідомляє ГО "Медичні лідери".

Серед них – Європейське товариство кардіологів, Європейське товариство клінічної мікробіології та інфекційних захворювань та Європейська академія з алергології та клінічної імунології. На жаль, у більшості випадків ці організації не виключили індивідуальних членів. Ще 44 асоціації не зробили жодних заяв про війну Росії проти України.

"Наші аргументи – це геноцид українців, зруйновані і розграбовані російськими окупантами лікарні, полонені й убиті медичні працівники. Все це не залишає права представникам держав-агресорів бути членами авторитетних медичних спільнот", – зазначають у громадській організації.

У МОЗ підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення лікарень, зруйнованих окупантами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb