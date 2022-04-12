12 квітня гуманітарними коридорами вдалось евакуювати 2671 людину, - Верещук
Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила про результати гуманітарних коридорів 12 квітня
Інформацію опублікували у facebook.
За словами Верещук, колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці.
"Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами",- додала міністерка.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини.
З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.
- Нагадаємо, у Сєвєродонецьку на Луганщині російські окупанти обстрілом знищили приміщення центру надання гуманітарної допомоги.
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