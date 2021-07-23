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12 росіян намагалися потрапити до України, пред’явивши на кордоні паспорти, видані в окупованому Криму

23 липня, 2021 п'ятниця
14:31
Суспільство

У пункті пропуску "Морський порт Південний", під час оформлення судна під прапором Ліберії на прихід виявили 12 членів суднокоманди – усі росіяни, які пред’явили на контроль недійсні документи

Про це повідомила ДПСУ.

На пункті пропуску "Морський порт Південний" у Южному під час оформлення судна під прапором Ліберії прикордонники виявили 12 членів екіпажу, які були громадянами Росії.

Чоловіки пред’явили недійсні документи реєстрації окупованого Криму. Цим іноземцям прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.  

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

Також ДПСУ повідомила про ще одного росіянина, який намагався перетнути кордон України.

"37-річний чоловік прямував до Польщі. Правоохоронці з’ясували, що паспорт громадянина Греції пред’явнику не належить, також документ виявся підробленим. Згодом іноземець повідомив, що він є громадянином РФ", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП та за ч. 4 ст. 358 ККУ.

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ДПСУ
росіяни
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