12 росіян намагалися потрапити до України, пред’явивши на кордоні паспорти, видані в окупованому Криму
У пункті пропуску "Морський порт Південний", під час оформлення судна під прапором Ліберії на прихід виявили 12 членів суднокоманди – усі росіяни, які пред’явили на контроль недійсні документи
Про це повідомила ДПСУ.
На пункті пропуску "Морський порт Південний" у Южному під час оформлення судна під прапором Ліберії прикордонники виявили 12 членів екіпажу, які були громадянами Росії.
Чоловіки пред’явили недійсні документи реєстрації окупованого Криму. Цим іноземцям прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
Відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.
Також ДПСУ повідомила про ще одного росіянина, який намагався перетнути кордон України.
"37-річний чоловік прямував до Польщі. Правоохоронці з’ясували, що паспорт громадянина Греції пред’явнику не належить, також документ виявся підробленим. Згодом іноземець повідомив, що він є громадянином РФ", – йдеться у повідомленні.
Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП та за ч. 4 ст. 358 ККУ.
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