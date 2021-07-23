12 росіян намагалися потрапити до України, пред’явивши на кордоні паспорти, видані в окупованому Криму

Про це повідомила ДПСУ.



На пункті пропуску "Морський порт Південний" у Южному під час оформлення судна під прапором Ліберії прикордонники виявили 12 членів екіпажу, які були громадянами Росії.



Чоловіки пред’явили недійсні документи реєстрації окупованого Криму. Цим іноземцям прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.



Також ДПСУ повідомила про ще одного росіянина, який намагався перетнути кордон України.



"37-річний чоловік прямував до Польщі. Правоохоронці з’ясували, що паспорт громадянина Греції пред’явнику не належить, також документ виявся підробленим. Згодом іноземець повідомив, що він є громадянином РФ", – йдеться у повідомленні.



Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП та за ч. 4 ст. 358 ККУ.