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1249 бронемашин, 389 танків, 77 літаків, 150 артилерійських систем, 3 кораблі та понад 12 000 військових: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів
У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про втрати російських військ на 18 день війни
Інформацію повідомили на facebook-сторінці Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 389 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ – 64 од,
- засоби ППО – 34 од,
- літаків – 77 од,
- гелікоптерів – 90 од,
- автомобільної техніки – 617 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
- Нагадаємо, перед тим у Генштабі повідомили, що воїни ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі ворогів.
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