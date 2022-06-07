13 європейських компаній погодилися платити за російський газ рублями, - KSE

Про це йдеться у звіті Київської Школи Економіки (KSE).

Серед тих, хто відмовився платити за газ рублями – PGNiG (Польща), Булгаргаз (Болгарія), Gasum (Фінляндія), GasTerra (Нідерланди), Shell Energy (Німеччина), Amber Grid (Литва), Eesti gas (Естонія), JSC Conexus Baltic Grid (Латвія).

Перейшли на запропоновану РФ схему оплати газу в рублях: MVM (Угорщина), VNG, RWE, Uniper (Німеччина), Engie (Франція), Eni (Італія), OMV (Австрія), CEZ (Чехія), SPP, Geoplin (Словаччина), DEPA Commerce, Mytilineos та Prometheus Gas (Греція).

"Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то в останній місяць співвідношення тих, хто йде чи залишається практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Проте, більша частина (49,1%) компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 30,5% все ще залишаються присутніми в країні", - зауважують експерти KSE.

25 травня The Washington Post написала про схожу тенденцію у статті Європа погодилася платити Путіну за газ рублями.

23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

7 травня стало відомо, що російська компанія "Газпром" намагається переконати партнерів у Європі, що вони можуть платити за постачання газу рублями, не порушуючи санкції.

21 травня повідомлялося, що німецькі та італійські імпортери газу знайшли механізм оплати за російський газ рублями без порушення санацій.

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