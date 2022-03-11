1300+ переселенців з регіонів бойових дій отримали прихисток завдяки компанії FERREXPO

Окрім того, на базі готелів, гуртожитків та баз відпочинку комбінатів сотні жертв російської агресії знайшли свій прихисток. Загальна кількість людей, що отримали допомогу від Ferrexpo вже перевищила 1300 осіб. І ця цифра щодня зростає.

Працюючи заради миру, підприємства безкоштовно розміщують та забезпечують вимушених переселенців - дітей, їхніх батьків та літніх людей - повноцінним дворазовим харчуванням та надають психологічну підтримку. Додатково лікарі медико-санітарної частини компанії безкоштовно надають їм медичну допомогу. Компанія Ferrexpo також надає можливість працевлаштування на підприємствах групи у місті Горішні Плавні відповідно до кваліфікації та навичок. Також співробітники компанії активно долучаються до волонтерського руху, щоб забезпечити побутові потреби переселенців.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com