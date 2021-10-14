14 жовтня українці святкують День захисників і захисниць
У четвер, 14 жовтня, українці святкують День захисників і захисниць України
Про це передає Еспресо.TV.
День захисників і захисниць України – державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.
Дата 14 жовтня вибрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а у 1999 році встановлений і День українського козацтва.
Свято Покрови Пресвятої Богородиці було введено у християнство в X столітті й має під собою подію, яка відбулася в стародавньому Константинополі. Коли місто було оточене, то пiд церковним склепiнням на службі у Влахернському храмі з’явилася Пресвята Богородиця в оточеннi ангелiв, пророкiв i апостолiв і накрила вірян своїм омофором. Це видіння було провістям перемоги. Відтоді Покрова асоціюється з заступництвом і захистом від ворога як видимого, так і невидимого.
З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана. Запорізькі козаки мали на Січі церкву на честь Покрови.
Не випадково і днем створення Української повстанської армії у 1942 році було обрано свято Покрови.
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