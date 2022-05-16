16 травня РФ вбила 9 цивільних українців на Донеччині, - Кириленко
За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донецької області
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
Кількість загиблих у області за день 3 - у Лимані, 2 - в Авдіївці, по 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці.
"Ще 6 людей дістали поранення. Вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці", - напиисав він.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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