16 травня РФ вбила 9 цивільних українців на Донеччині, - Кириленко

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Кількість загиблих у області за день 3 - у Лимані, 2 - в Авдіївці, по 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці.

"Ще 6 людей дістали поранення. Вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці", - напиисав він.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.