17 автівок для бригад ЗСУ: Parimatch передав військовим автівки на 4 млн грн
У рамках безперервної допомоги армії бренд Parimatch у жовтні забезпечив ЗСУ 17 автівками вартістю 4 мільйони гривень. У цілому, з перших днів повномасштабної війни компанія передала на потреби українських захисників і захисниць 136 автомобілів
Мікроавтобуси та повнопривідні позашляховики, що мають найбільший попит серед армійців. Автівки потрібні як для виконання завдань на лінії фронту, так і для порятунку життів військових. Parimatch користується будь-якою нагодою впродовж 2022 року, щоб придбати автомобілі для української армії та максимального оперативно доправити їх на передову. У жовтні компанії вдалося забезпечити кілька підрозділів ЗСУ 17 всюдихідними та швидкісними авто на загальну суму 4 мільйони гривень.
Загалом, за 8 місяців повномасштабної війни бренд Parimatch спрямував 280 млн грн на допомогу Збройним силам України та партнерським гуманітарним ініціативам для підтримки людей, що постраждали від воєнних дій.
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