19-річний захисник збірної Еквадору може перейти в "Шахтар"
Донецький "Шахтар" активно цікавиться еквадорським захисником П'єром Гінкепі
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
19-річний П'єр Гінкепі захищає кольори аргентинського "Тальєрес Кордоба". Його контракт чинний до 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні він провів 19 матчів, результативними діями не відзначався.
Transfermarkt оцінює оборонця у 5 млн євро. На цьогорічному Кубку Америки Інкап'є зіграв 5 матчів за збірну Еквадору. Поки є інформація лише про інтерес "Шахтаря", фінансові умови потенційної угоди не уточнюються.
У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.
- 9 червня "Шахтар" домовився із португальською "Бенфікою" про трансфер бразильського півзахисника Педрінью за 18 млн євро.
- 18 червня у "Шахтар" перейшов нападник амстердамського "Аякса" Лассіна Траоре з Буркіна-Фасо.
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