19-річний захисник збірної Еквадору може перейти в "Шахтар"

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

19-річний П'єр Гінкепі захищає кольори аргентинського "Тальєрес Кордоба". Його контракт чинний до 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні він провів 19 матчів, результативними діями не відзначався.

Transfermarkt оцінює оборонця у 5 млн євро. На цьогорічному Кубку Америки Інкап'є зіграв 5 матчів за збірну Еквадору. Поки є інформація лише про інтерес "Шахтаря", фінансові умови потенційної угоди не уточнюються.

У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.

#Shakthar are interested in the ecuadorian centre-back Piero #Hincapié, who could leave #Tallares. The intermediary Pablo Cosentino is working for this deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2021

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