19 співробітників представництва Росії при ЄС оголошені персонами non grata

Про це у Твітері повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель

"Я вирішив призначити персонами non grata низку посадових осіб Постійного представництва Російської Федерації при ЄС за заняття діяльністю, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - йдеться у повідомленні.



I decided to designate persona non grata a number of officials of the Permanent Mission of Russian Federation to the EU for engaging in activities contrary to their diplomatic status.

https://t.co/vdqnLvoAAV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 5, 2022

Для цього оголошення генерального секретаря європейської зовнішньополітичної служби викликав постійного представника Росії при ЄС Володимира Чижова.

Згодом на офіційному російському каналі РІА Новости у Телеграм з'явилась реакція Москви:

"Росія дасть симетричну відповідь".

Нагадаємо, від початку березня вже низка країн здійснила висилку російських дипломатів: США, Болгарія, Словенія, Польща, Словаччина, Німеччина, Франція, Італія, Швеція, Данія, Литва, Естонія, Румунія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія. Також ООН, а тепер ЄС. Їх звинувачують у причетності до шпигунської мережі.

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