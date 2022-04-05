19 співробітників представництва Росії при ЄС оголошені персонами non grata
Їх буде вислано за діяльність, що суперечить дипломатичному статусу
Про це у Твітері повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель
"Я вирішив призначити персонами non grata низку посадових осіб Постійного представництва Російської Федерації при ЄС за заняття діяльністю, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - йдеться у повідомленні.
Для цього оголошення генерального секретаря європейської зовнішньополітичної служби викликав постійного представника Росії при ЄС Володимира Чижова.
Згодом на офіційному російському каналі РІА Новости у Телеграм з'явилась реакція Москви:
"Росія дасть симетричну відповідь".
Нагадаємо, від початку березня вже низка країн здійснила висилку російських дипломатів: США, Болгарія, Словенія, Польща, Словаччина, Німеччина, Франція, Італія, Швеція, Данія, Литва, Естонія, Румунія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія. Також ООН, а тепер ЄС. Їх звинувачують у причетності до шпигунської мережі.
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