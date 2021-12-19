20 мігрантів у Білорусі закидували польських прикордонників камінням
18 грудня група із 20 нелегальних мігрантів намагалася прорватися через кордон Польщі з боку Білорусі
Про це повідомив пресцентр Прикордонної служби Польщі у Twitter.
Інцидент стався поблизу населеного пункту Черемча, що у Підляському воєводстві. Мігранти кидали каміння у прикордонників, проте зрештою були затримані. За 18 грудня незаконно перетнути кордон всього намагалися 76 людей.
Намагалися прорватися через кордон і в ніч проти 18 грудня. Як розповіли польські прикордонники, тоді біля Черемчі кордон форсували 32 людини під наглядом білоруських служб. Проте прориву не вийшло.
- 7 грудня у прикордонній службі Білорусі розповіли, що таборів на кордоні Білорусі більше немає, а мігранти щодня намагаються перетнути кордон невеликими групами.
- 12 грудня під час силового прориву кордону, в якому брало участь 55 мігрантів, було поранено в обличчя польського військовослужбовця.
- 13 грудня мігранти в черговий раз намагалися прорватися через кордон на територію Польщі та пошкодили поліцейські автомобілі камінням.
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