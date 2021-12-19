20 мігрантів у Білорусі закидували польських прикордонників камінням

Про це повідомив пресцентр Прикордонної служби Польщі у Twitter.

Інцидент стався поблизу населеного пункту Черемча, що у Підляському воєводстві. Мігранти кидали каміння у прикордонників, проте зрештою були затримані. За 18 грудня незаконно перетнути кордон всього намагалися 76 людей.

Намагалися прорватися через кордон і в ніч проти 18 грудня. Як розповіли польські прикордонники, тоді біля Черемчі кордон форсували 32 людини під наглядом білоруських служб. Проте прориву не вийшло.