20 тисяч. Кулеба назвав число іноземних добровольців, які їдуть в Україну
Захищати Україну готові добровольці з 52 країн світу
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - інформує Еспресо.TV.
"Це їхнє бажання, яке вони виявили. Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - сказав дипломат.
В Україні створені усі можливості для іноземних громадян, які можуть і хочуть воювати проти російських окупантів. Загальна кількість заявок від іноземців, які готові стати зі зброєю в руках на захист України, наближається до 20 тисяч.
"Запити від таких громадян багато, вони опрацьовуються, мобілізація вільних людей світу просто вражає", - повідомив Дмитро Кулеба.
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- Близько 400 шведів зголосилися воювати в українській армії після нападу РФ.
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