20 тисяч. Кулеба назвав число іноземних добровольців, які їдуть в Україну

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - інформує Еспресо.TV.



"Це їхнє бажання, яке вони виявили. Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - сказав дипломат.

В Україні створені усі можливості для іноземних громадян, які можуть і хочуть воювати проти російських окупантів. Загальна кількість заявок від іноземців, які готові стати зі зброєю в руках на захист України, наближається до 20 тисяч.

"Запити від таких громадян багато, вони опрацьовуються, мобілізація вільних людей світу просто вражає", - повідомив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, українці з Французького іноземного легіону зможуть у повному бойовому екіпіруванні поїхати на війну в Україні.

Близько 400 шведів зголосилися воювати в українській армії після нападу РФ.



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