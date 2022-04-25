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21 900 військових, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні
З 24 лютого до 25 квітня окупанти втратили в Україні близько 21 900 військових та сотні одиниць військової техніки
Дані опублікував Генштаб ЗСУ у facebook.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- Особовий склад – близько 21900 людей;
- Танки – 884 од;
- Бойові броньовані машини – 2258 од;
- Артилерійські системи – 411 од;
- РСЗВ – 149 од;
- Засоби ППО – 69 од;
- Літаки – 181 од;
- Гелікоптери – 154 од;
- Автомобільна техніка – 1566 од;
- Кораблі/катери – 8 од;
- Цистерни з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201;
- Спеціальна техніка – 28;
- Пускові установки ОТРК – 4;
25 квітня російські окупанти обстріляли 5 залізничних станцій центрального та західного регіонів України, повідомляють про постраждалих.
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