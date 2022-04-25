21 900 військових, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні

"Особистий удар по Путіну, який призведе до ескалації": США не вводять санкції проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої, - WSJ

Треба організувати повстання проти цієї Ради безпеки ООН: необхідне перезавантаження, адже замінити Росію не можна, - Клімкін