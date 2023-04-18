Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини 21 квітня 2023 року UkraineInvest організує інвестиційний онлайн-форум FIT for Ukraine у галузі логістики
Анонс

21 квітня 2023 року UkraineInvest організує інвестиційний онлайн-форум FIT for Ukraine у галузі логістики

18 квітня, 2023 вiвторок
12:08
Новини

Метою форуму є промоція інвестиційних потреб логістичної галузі, а також презентація актуальної аналітичної інформації та інвестиційних проєктів, які вже реалізуються в Україні

Захід відбудеться в онлайн-форматі українською та англійською мовами. Під час трансляції буде забезпечено синхронний переклад. 

Загальна сума прямих збитків, завданих українській інфраструктурі та логістиці внаслідок повномасштабного вторгнення, зросла майже до 144 мільярдів доларів. Це спричинило масштабні проблеми для бізнесу в Україні та в усьому світі. Проте, Україна поступово відновлює логістичні операції, займається реконструкцією згідно з найкращими міжнародними стандартами.

Роль приватного сектору у відбудові логістики в Україні є важливою для залучення інвестицій та новітніх технологій. Можливості для приватних компаній є значними, і їх можна реалізувати через різні механізми, включаючи державно-приватне партнерство, міжнародного інвестора та місцевий бізнес.

Всі, хто бажають інвестувати в Україну та взяти участь у відбудові її логістичного сектору, отримають найактуальніші аналітичні дані, інформацію про доступні інвестиційні стимули.

Час:  16:00-18:00

Мови: Англійська/Українська (синхронний переклад) 

Спікери:

  • Сергій Цівкач – виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest
  • Рустем Умєров - Голова Фонду державного майна України (TBC)
  • Віктор Довгань - Керівник проєкту Індустріальний парк "Мостиський сухий порт”
  • Олена Волошина - Керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні  
  • Андрій Длігач - Група EVA/VARUS 
  • Михайло Сакун - Керівник проєкту Індустріального парку М10, Dragon Capital

Організатор:

UkraineInvest - урядовий офіс залучення та підтримки інвестицій. Входить до топ-5 найкращих IPA з 23 країн ЦСЄ, 2020-2022.

Акредитація ЗМІ: 

shorturl.at/anAJX

Щодо медіапартнерства звертайтеся за телефоном: 063-023-11-93 


Довідково про організатора:

UkraineInvest функціонує з 2016 року. 3 2018 року - у статусі державної установи КМУ. Основні напрямки діяльності — залучення та підтримка інвестицій в Україні. 3 2020 року Ukrainelnvest сприяла залученню та розблокуванню інвестицій на суму понад 1.5 млрд доларів США. Надала понад 4000 консультацій інвесторам (юридичні, фінансові, аналітичні тощо). Вирішила понад 150 питань інвесторів, що працюють в Україні. Розробила понад 80 законодавчих пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Після початку повномасштабної війни Установа супроводжує 17 інвестиційних проєктів на суму понад 2.3 млрд доларів США. UkraineInvest входить до ТОП-5 найкращих агентств із залучення інвестицій з 23 країн Центральної та Східної Європи у 2020-2022 роках відповідно до рейтингу Emerging Europe.
 

Читайте також:
17 квітня, 2023 понедiлок
Багдад готовий стати посередником між РФ та Україною, - глава МЗС Іраку
Верховна Рада
17 квітня, 2023 понедiлок
Український парламент не забирав гроші у військових, знімає або дає зарплати уряд, - полковник СБУ Костенко
путін та шойгу
17 квітня, 2023 понедiлок
Путін вказав Шойгу пріоритетний напрямок застосування збройних сил РФ
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
18 квітня
12:17
дощ
В Україні 19 квітня усюди буде дощова погода, окрім півночі: синоптик Наталка Діденко
12:10
Єгипет
Злиті документи Пентагону: Єгипет відмовився від поставок зброї РФ, натомість виготовляє її для України
12:09
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон хоче, аби Китай допоміг посадити Україну та РФ за стіл перемовин, – Bloomberg
12:03
OPINION
Андріан Прокіп
Відновлення експорту електроенергії – світло в кінці тунелю?
12:02
Олександр Лукашенко
Лукашенко прийняв у Мінську гауляйтера "ДНР" Пушиліна та пообіцяв йому допомогу Білорусі
11:45
Зерно
Польща отримає €30 мільйонів допомоги від ЄС на тлі кризи з українським зерном, - Польське радіо
11:30
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Сили оборони повідомили, що війська РФ готуються до чергового "жесту" на Херсонщині
11:14
Салліван і Єрмак
Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником президента США Салліваном
11:01
РФ вдарила по Херсону: 6 постраждалих
11:00
Михайло Федоров
У Мінцифри анонсували суттєве зниження цін на мобільні дзвінки до Європи
10:59
Гончаренко центри запустили безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для військових
10:50
Затримання Юлії Турульової
На Вінничині затримали доньку окупаційного голови Чорнобаївки: їй загрожує 12 років ув’язнення
10:39
Ексклюзив
Росіяни вночі знову атакували Слов'янськ ракетами С-300 та "шахедами"
10:32
Рафаель Леау, "Мілан" - "Наполі", Ліга чемпіонів
"Наполі" - "Мілан": де та о котрій дивитися гру 1/4 фіналу ЛЧ
10:18
паводок у Києві
Рятувальники, поліцейські та комунальники проведуть спецнавчання із запобігання надзвичайної ситуації під час паводку
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: ціни в банках та обмінниках України
10:16
"Реал", Ліга чемпіонів
"Челсі" - "Реал": де та коли дивитися чвертьфінал Ліги чемпіонів
10:04
Ворожі дрони атакували Снігурівку на Миколаївщині
Ворожі дрони атакували Снігурівку на Миколаївщині: є влучання в об'єкти промисловості
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
ЦРУ: збереження для Росії статусу кво не передбачається
09:54
Бахмут, ЗСУ
РФ перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок, знімаючи їх з інших ділянок фронту, - британська розвідка
09:45
китай
Китайські смартфони почали займати 70% на ринку РФ, - Reuters
09:40
Ексклюзив
окупанти орки
У Бахмуті тривають важкі бої за залізничний вокзал, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
09:37
Бій прикордонників у Бахмуті
Бої за Бахмут перемістилися в центр міста
09:31
обстріл
На Луганщині внаслідок авіанальоту російської армії загинули троє цивільних
09:24
Минулої доби росіяни обстрілювали 4 райони Харківщини: пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури
09:13
Обстріл Запоріжжя
РФ минулої доби обстріляла 19 населених пунктів на Запоріжжі
09:05
G7
Країни G7 продовжать санкційний тиск на РФ і підтримку України
08:59
Наслідки обстрілу Берислава, 3 квітня 2023 р.
Упродовж минулої доби ворог гатив по Херсонщині 57 разів: одна людина поранена
08:52
путін
У Кремлі заявили про візит Путіна на окуповані Херсонську та Луганську області
08:46
білоруські військові
У Білорусі анонсували навчання сил територіальної оборони
08:33
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони постійно ведуть контрбатарейну боротьбу з противником, - Гуменюк
08:22
Судан
У Судані внаслідок сутичок загинули 185 людей, 1800 зазнали поранень
08:12
Інфографіка
Втрати РФ
Близько 470 солдатів, 11 бронемашин і 6 безпілотників: що втратила РФ за добу війни
08:01
OPINION
Євген Магда
Чому наші сусіди підняли бунт проти українського зерна?
07:54
Оновлено
Консульство у Кракові
У Кракові помер українець, який підпалив себе біля генконсульства
07:40
Китай
Китай заявив, що готовий сприяти відновленню мирних переговорів між Палестиною і Ізраїлем
07:26
Південня Корея і Японія
Південна Корея та Японія активізують безпекову взаємодію на тлі загроз з боку КНДР
06:58
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
Кірбі розкритикував заяви Бразилії про "заохочування війни в Україні": повторює російську та китайську пропаганду
06:38
російські війська
Росія зосереджена на наступі по 5 напрямках, обороняється на двох, - Генштаб
06:09
П'яні вечірки у Києві
"П'яні вечірки" у Києві: одного з організаторів повторно взяли під варту та збільшили розмір застави
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV