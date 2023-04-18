21 квітня 2023 року UkraineInvest організує інвестиційний онлайн-форум FIT for Ukraine у галузі логістики

Захід відбудеться в онлайн-форматі українською та англійською мовами. Під час трансляції буде забезпечено синхронний переклад.

Загальна сума прямих збитків, завданих українській інфраструктурі та логістиці внаслідок повномасштабного вторгнення, зросла майже до 144 мільярдів доларів. Це спричинило масштабні проблеми для бізнесу в Україні та в усьому світі. Проте, Україна поступово відновлює логістичні операції, займається реконструкцією згідно з найкращими міжнародними стандартами.

Роль приватного сектору у відбудові логістики в Україні є важливою для залучення інвестицій та новітніх технологій. Можливості для приватних компаній є значними, і їх можна реалізувати через різні механізми, включаючи державно-приватне партнерство, міжнародного інвестора та місцевий бізнес.

Всі, хто бажають інвестувати в Україну та взяти участь у відбудові її логістичного сектору, отримають найактуальніші аналітичні дані, інформацію про доступні інвестиційні стимули.

Час: 16:00-18:00

Мови: Англійська/Українська (синхронний переклад)

Спікери:

Сергій Цівкач – виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest

Рустем Умєров - Голова Фонду державного майна України (TBC)

Віктор Довгань - Керівник проєкту Індустріальний парк "Мостиський сухий порт”

Олена Волошина - Керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні

Андрій Длігач - Група EVA/VARUS

Михайло Сакун - Керівник проєкту Індустріального парку М10, Dragon Capital

Організатор:

UkraineInvest - урядовий офіс залучення та підтримки інвестицій. Входить до топ-5 найкращих IPA з 23 країн ЦСЄ, 2020-2022.

Акредитація ЗМІ:

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Довідково про організатора:

UkraineInvest функціонує з 2016 року. 3 2018 року - у статусі державної установи КМУ. Основні напрямки діяльності — залучення та підтримка інвестицій в Україні. 3 2020 року Ukrainelnvest сприяла залученню та розблокуванню інвестицій на суму понад 1.5 млрд доларів США. Надала понад 4000 консультацій інвесторам (юридичні, фінансові, аналітичні тощо). Вирішила понад 150 питань інвесторів, що працюють в Україні. Розробила понад 80 законодавчих пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Після початку повномасштабної війни Установа супроводжує 17 інвестиційних проєктів на суму понад 2.3 млрд доларів США. UkraineInvest входить до ТОП-5 найкращих агентств із залучення інвестицій з 23 країн Центральної та Східної Європи у 2020-2022 роках відповідно до рейтингу Emerging Europe.

