22 високопосадовці Міноборони Білорусі потрапили під нові санкції Канади за підтримку вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади, інформує Еспресо.TV

Нові санкції вводяться відносно 22 високопоставлених чиновників Міністерства оборони Білорусі, які підтримали напад на Україну, дозволивши Білорусі служити "стартовим майданчиком" для російського вторгнення.

"Світ з жахом спостерігає за безглуздим насильством, що відбувається в Україні. У той час як Канада вводить жорсткі санкції проти російського режиму, білоруське керівництво також має бути притягнуте до відповідальності за сприяння і підтримку неспровокованих нападів Володимира Путіна", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

При цьому вона додала, що Канада закликає Олександра Лукашенка припинити підтримку російського вторгнення в Україну.

"Ми без вагань зробимо подальші дії. Світ спостерігає", - додала глава МЗС Канади.

Зазначимо, що Канада ввела санкції проти більш ніж 500 фізичних і юридичних осіб з Росії, України та Білорусі з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, вчора, 16 березня, Канада закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі.

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