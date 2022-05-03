24200 військових, 475 артилерійських систем та майже 300 БПЛА – офіційні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення

В одному з міст України рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну, - журналіст Віктор Шлінчак

Якщо Росія спровокує війну зі сторони Придністров'я — це буде свідченням, що РФ йде на випередження, — директор ЦДАКР