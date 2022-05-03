24200 військових, 475 артилерійських систем та майже 300 БПЛА – офіційні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили 24,2 тис. військових, 475 артилерійських систем та 291 БПЛА
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
Загальні бойові втрати ворога у період із 24 лютого до 3 травня склали приблизно:
▪ особового складу – близько 24 200 (+400 впродовж останньої доби) осіб,
▪ танків ‒ 1062 (+14) од,
▪ бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
▪ артилерійських систем – 475 (+16) од,
▪ РСЗВ ‒ 162 (+10) од,
▪ засоби ППО ‒ 80 од,
▪ літаків – 194 од,
▪ гелікоптерів – 155 од,
▪ автомобільної техніки ‒ 1843 (+19) од,
▪ кораблі /катери ‒ 10 (+2) од,
▪ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 291 (+20).
▪ cпеціальна техніка ‒ 38.
▪ крилаті ракети – 84.
Як зазначають у Генштабі, найбільші втрати противника упродовж минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
- Станом на 2 травня втрати ворога становили 23 800 військових, 1048 танків та 2519 БТРів.
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