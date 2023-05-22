25-26 травня відбудеться 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO"
Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО: "Досить зволікань. Жодних альтернатив. Україна має стати членом НАТО"
У Форумі візьмуть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.
До учасників Форуму і всієї України звернуться 43-й президент США Джордж Буш-молодший, Прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон, Прем’єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні Ебботт, Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, Помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, Президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, американський філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.
Пряма трансляція розпочнеться 25 травня о 14:00 на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:
YouTube Фонду "Відкрий Україну"
Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Громадське радіо, Цензор.НЕТ, New Voice, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Медіацентр Україна, Ukraine World, Defense Express, АрміяInform, ТВА, Український кризовий медіа-центр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе