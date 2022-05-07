25 бригада показала, як знищувала ворожий Урал з боєприпасами

Відео 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада публікує на своїй офіційній сторінці у Facebook.

На короткому ролику військові зафіксували знищення російської вантажівки Урал з боєприпасами на одному з напрямків бою.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників.

Загалом упродовж 6 травня Повітряні сили України знищили 14 ворожих Орланів-10.

Збройні сили України на Півдні упродовж доби знищили 21 окупанта та 7 одиниць ворожої техніки.

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