25-те авто, з яким допомогли волонтери Фонду Slots City, вже на службі

На прохання бійців волонтери Фонду закуповують, ремонтують та фарбують машини, передають їх на фронт та докуповують потрібні деталі. За цей час вони передали армії різні види автомобілів: вантажівки, пікапи, мікроавтобуси, кросовери. Про це Фонд повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, разом з друзями та волонтерами Фонд Slots City передав:

Восени:

Кросовер Toyota RAV 4 для підрозділу розвідки ССО Допомогу в купівлі автомобіля для ТРО ЗСУ Кросовер Nissan Patrol для підрозділу ЗСУ Кросовер Mitsubishi Pajero для медичного підрозділу ЗСУ Кросовер Nissan Patrol для підрозділу ЗСУ Допомогу з ремонтом авто підрозділу ЗСУ Кросовер Mitsubishi Pajero для батальйону Морської піхоти України Допомогу в ремонті автомобілів для ЗСУ Автомобіль для підрозділу ТРО ЗСУ

Влітку:

Автобус для підрозділу ТРО ЗСУ Автомобіль Renault для підрозділу Збройних Сил України Автомобіль SsangYong для батальйону Морської піхоти України Автомобіль Ніссан для 28 ОБМп ЗСУ Мікроавтобус Ford Transit для Морського спецназу МВС України Автомобіль KIA Sorento для ССО Автомобіль Nissan для Національної Гвардії України Автомобіль Nissan для Управління Військово-морськими Силами України Jeep Cherokee, тепловізор для 93 бригади ЗСУ Пікап Mitsubishi L200 для 35 ОБМп Вантажівка для 114 ТРО ЗСУ Допомогу з купівлею авто для 61 бригади ЗСУ Автомобіль SsangYong для ВМС Автомобіль Mazda для 35 ОБМп Ford Ranger та обладнання для 122 бригади ТРО ЗСУ

Навесні:

Позашляховик для ВСУ

"Автомобілі на фронті – це дорогий, але розхідний матеріал", - каже Павло Грищенко, CEO Slots City online і член Наглядової ради Фонду. "На жаль, потреба в автомобілях не вичерпується одноразовою допомогою. Тим не менше, ми допомагаємо бійцям усім, чим можемо. І найкраща нагорода для нас – це повідомлення з фронту про те, що автомобіль захистив наших хлопців під час обстрілів. Буває, приходить від них смс: "Машина все, самі живі". І ти навіть не думаєш, скільки було витрачено часу та сил на цю машину. Все окупається простим словом – живі, це головне. І починаєш збирати хлопцям нове авто".

Детальніше про допомогу армії – у розділі Звітність на сайті Фонду Slots City.