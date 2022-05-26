25 травня воїни Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога
Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил 25 травня відбили 10 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої
Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.
Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. Внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, ще 12 поранені.
Українські військові завдали окупантам втрат у живій силі і техніці. Впродовж доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
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4 танки;
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1 одиницю спеціальної техніки;
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2 артилерійські системи;
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1 бронетранспортер;
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1 автомобіль.
Також підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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