25 травня воїни Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога

Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. Внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, ще 12 поранені.

Українські військові завдали окупантам втрат у живій силі і техніці. Впродовж доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

1 одиницю спеціальної техніки;

2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер;

1 автомобіль.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Щоб ви розуміли: це дуже важка війна. Олег Сенцов розповів про один день на фронті.

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