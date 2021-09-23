25 вересня відбудеться прем'єра документального серіалу "Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях"
Вже цієї суботи, 25 вересня о 22:00, на телеканалі “Еспресо” відбудеться довгоочікувана прем’єра документального серіалу "Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях", авторкою якого є Ірина Ковал
Це життєві історії українських бійців, які боролися за територіальну цілісність України. Героями не народжуються - ними стають. І на конкретних прикладах проєкт покаже як це відбувається: як від самого дитинства формується характер воїна, загартовуються мужність та рішучість, які переломні моменти в житті стають вирішальними та як за зовні незламною особистістю стоїть мрія, яка й мотивує рухатися вперед до перемоги. Проєкт “Живі мрії” покликаний не просто розкрити героїзм наших захисників і їхню відданість країні, а ще й втілити їхні мрії, щоб у такий спосіб віддячити за службу на варті нашого спокою. Перший фільм “Боєць і балерина” присвячений Денису Волочаєву - Герою України, спецпризначенцю СБУ, снайперу. Його життя - це історія вибору, мужності та великого кохання. А ще - історія однієї мрії, яка залишалася нездійсненою довгі роки.
Проєкт втілено за сприяння Українського культурного фонду.
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