25 вересня відбудеться прем'єра документального серіалу "Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях"

Це життєві історії українських бійців, які боролися за територіальну цілісність України. Героями не народжуються - ними стають. І на конкретних прикладах проєкт покаже як це відбувається: як від самого дитинства формується характер воїна, загартовуються мужність та рішучість, які переломні моменти в житті стають вирішальними та як за зовні незламною особистістю стоїть мрія, яка й мотивує рухатися вперед до перемоги. Проєкт “Живі мрії” покликаний не просто розкрити героїзм наших захисників і їхню відданість країні, а ще й втілити їхні мрії, щоб у такий спосіб віддячити за службу на варті нашого спокою. Перший фільм “Боєць і балерина” присвячений Денису Волочаєву - Герою України, спецпризначенцю СБУ, снайперу. Його життя - це історія вибору, мужності та великого кохання. А ще - історія однієї мрії, яка залишалася нездійсненою довгі роки.



Проєкт втілено за сприяння Українського культурного фонду.