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258 мільйонів доларів чекають переможця. Тисячі українців беруть участь у тиражі: у вас є час до суботи

12 серпня, 2021 четвер
13:17

Переможець найбільшого в світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву.

Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн - тому, що той, кому пощастить зірвати 258 мільйонів доларів в тиражі в цю суботу через TheLotter.net, отримає на руки 131 мільйони доларів, після вирахування законних податків. Ці 131 мільйони вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!



Найближчий тираж, в якому буде розіграно 258 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 14 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net.
 
Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.
 
"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 258 мільйонів," - додає представник спец-служби theLotter.net , Адріан Коореманс. 

  • Джекпот Powerball досяг $ 258 млн.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!
  • Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі! 

Ось як це працює

 
"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами."
 
Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:
 
"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.



Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів. 

Наступний тираж

 
Масштабний лотерейний приз в $ 258 мільйонів лотереї Powerball буде розіграний в ніч з суботи на неділю, і кожен може взяти участь в цьому тиражі, з офіційними білетами, які можна купити на сайті theLotter.net. Продаж білетів на сайті буде здійснюватися аж до однієї години до початку тиражу. 

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

 
theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі по лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту за свої послуги. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально.

лотерея
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