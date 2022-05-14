287 тис. українців повідомили про окупантів через чатбот єВорог
287 тисяч українців скористалися чатботом єВорог та повідомили Збройні сили України про дислокацію ворога
Про це пише пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
"Завдяки кожному вашому повідомленню про геолокації чи дії окупантів у чатбот єВорог — ЗСУ ще швидше наближають Україну до перемоги! У чатбот можна перейти з головного екрана застосунку Дія або ж за посиланням", - йдеться у повідомленні.
Про результати роботи чатботу писав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами українці чітко можуть визначити види військової техніки.
"Російські військові навіть не розуміють, що постійно перебувають під камерами, і всі знають, де вони і що роблять. І все це завдяки кожному, хто написав нам.
Українці вже чітко відрізняють види техніки, детально описують, що відбувається, та вміло роблять фото й відео", - повідомив Федоров.
У Мінцифрі нагадують правила безпеки, фотографувати чи знімати відео можна лише із безпечного місця. Після надсилання інформацію у єВорог варто видалити історію повідомлень у чатботі та фото окупантів із телефона.
- 10 березня у Мінцифри створили чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
- 13 квітня до чатботу єВорог надійшла 31 заявка з фото, відео і записами камер спостереження, де зафіксовано відповідальних за воєнні злочини на Київщині російських військових.
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