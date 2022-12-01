3-4 грудня у Львові "Via Carpatia-2022" відбудеться під назвою "Культура: випробування війною»

Організаторами заплановані дискусійні панелі, які транслюватимуться в прямому ефірі телеканалу Еспресо. Серед головних тем, що обговорюватимуться, - потенціал культури для моральної стійкості суспільства, можливості промоції культури в світі сьогодні, збереження спадщини в умовах війни. Учасниками дводенного форуму будуть українські інтелектуали, політики, громадські діячі та митці.

Субота, 3 грудня 2022 року

11:10 — 12:00

Потенціал культури для моральної стійкості суспільства

Микола Княжицький, Ростислав Лужецький, Ростислав Держипільський, Марія Маківничук

12.10 — 13:00

Можливості промоції культури у світі сьогодні

Богдан Тихолоз, Галина Крук, Ірина Цілик, Соломія Боршош

Неділя, 4 грудня 2022 року

12:10 — 13:00

Збереження спадщини в умовах війни

Ельміра Аблялімова, Ольга Сало, Леонід Фінберг, Анатолій Хромов.

Традиційно буде вручено премію Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Цьогоріч нагородження проведуть 4 грудня, у Львові, в Домі Франка. Організатори переконані: це символічно.

"Цьогорічне вручення премії імені Станіслава Вінценза у Львові в Домі Франка не випадкове. Перший пам'ятник поету в світі поставив Станіслав Вінценз в Слободі-Рунгурській на теперішній Івано-Франківщині біля свого будинку. І написав "Вірю в силу духа". Це, справді, надихає і слугує особливим прикладом у складні часи випробувань", - розповів ініціатор Форуму Via Carpatia - Микола Княжицький.

Мета премії – вшанувати роботу на користь суспільства у гуманітарному полі.

Цьогоріч премію отримає волонтерка доброволиця, парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" Юлія Паєвська "Тайра".

В рамках форму також відбудеться презентація українського перекладу книги Станіслава Вінценза "Діалоги з совєтами", яку автор написав після Другої Світової війни у еміграції. Він відтворив та осмислив свій досвід у 1939 - 1941 роках - прихід "совєтів", свій арешт як представника "класового ворога", звільнення з ув’язнення у Станіславові (сучасний Івано-Франківськ), втечу через кордон до Угорщини, воєнні поневіряння. Книга перекладена львівським перекладачем Олесем Герасимом – актуальна для нашого сьогодення.

Щоби відвідати захід, підтвердіть участь, користуючись реєстраційною формою, посилання на неї в першому коментарі.

Форум Центральної та Східної Європи "Via Carpatia-2022" організовують Всеукраїнський демократичний форум, ГО "Верховина - квітка Карпат", Дім Франка у Львові, телеканал Еспресо.