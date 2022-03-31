31 березня наші захисники на сході знищили 50 окупантів, 3 танки, 2 БТР та один АТ, - ЗСУ

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

"Станом на 20.00 31 березня наші захисники відбили 3 атаки ворога. Тривають бої. Втрати противника складають: особового складу – до 50, танків – 3, БТР – 2, АТ – 1", - йдеться у повідомленні.

Також наші захисники пишуть, що "російські окупанти не воїни, а звичайні мародери та волоцюги".

"Воїн ніколи не дозволить собі грабувати, ґвалтувати та вбивати дітей. Бо для воїна важливі принципи, поняття людяності та честі. Натомість для окупантів ці слова нічого не варті, вони просто відсутні в їхній системі моральних координат. Тому і ставлення в українських захисників до них відповідне: виявили, знищили, шукаємо наступних. Перемога буде за нами!", - пише Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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