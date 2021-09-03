4 млн українців завершили вакцинацію від COVID-19
152 772 людини отримали щеплення проти коронавірусу 2 вересня
Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram.
2 вересня перше щеплення зробили 46 826 людей, завершили вакцинацію - 105 946 людей.
Протягом доби працювали: 977 бригад, 2 962 пункти щеплення;
- 330 центрів вакцинації.
Від початку щеплено 5 498 951 людину, з них - повністю імунізовані – 4 012 016 людей. Всього зробили 9 510 965 щеплень.
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