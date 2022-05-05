4 травня на Сході українські підрозділи знищили 36 окупантів та 7 одиниць техніки
Минулої доби на східному напрямку ЗСУ відбили 2 атаки ворога
Про це повідомляє штаб ОТУ "Схід".
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – 36; БМП – 2; БТР – 2; АТ – 3", - йдеться у повідомленні.
- Відзначимо, що на Донбасі в цей же період відбито 11 атак окупантів, знищено 17 одиниць броньованої техніки та 4 повітряні цілі.
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