5 квітня у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу, - Донецька ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.



Загалом, за добу на Донеччині 8 поранених і 1 померла людина у Бахмуті.



"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.





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