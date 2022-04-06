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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 5 квітня у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу, - Донецька ОВА
Інфографіка

5 квітня у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу, - Донецька ОВА

6 квітня, 2022 середа
01:27
війна з Росією Бахмут, Донбас

5 квітня російського обстрілу у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок, за добу росіяни поранили 8 мирних мешканців Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Загалом, за добу на Донеччині 8 поранених і 1 померла людина у Бахмуті.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.

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Донецька область
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Донеччина
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Павло Кириленко
смерті
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