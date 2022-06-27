500 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROЁN та OPEL були безкоштовно відремонтовані на користь України

Сервісні центри брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL відкриті в регіонах де не ведуться активні бойові дії для забезпечення справності автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни, які працюють задля безпеки громадян. Наразі сервіси забезпечені безперебійним постачанням запасних частин у повному обсязі, а також кваліфікованими співробітниками.

Починаючи з 1 березня 2022 року на сервіси брендів PEUGEOT, CITROËN та OPEL звернулося понад 500 автомобілів для отримання планового технічного обслуговування, а також для проведення ремонтних робіт різного ступеня складності. Участь у програмі беруть 33 дилерські центри, які розташовані в 17 регіонах країни. Усі ремонтні роботи проводяться за рахунок ТОВ "Пежо Сітроен Україна". З моменту дії програми було проведено ремонтні роботи загальною вартістю понад 5 млн гривень, і кожна ця гривня була витрачена для запезпечення безперебійного виконання роботи державних та комунальних установ.

Дія програми поширюється на всі автомобілі, що знаходяться у державній та комунальній власності. Саме ці автомобілі за свій термін служби проїжджають в 2-3 рази більше звичайного автолюбителя, та потребують особливої уваги до обслуговування. За час дії програми на сервіси брендів PEUGEOT, CITROËN та OPEL звернулося 276 автомобілів медичної служби, що становить 55% від загальної кількості звернень. І ми впевнені, що технічне "здоров'я" цих автомобілів допомогло врятувати людське здоров'я, а можливо і життя, багатьох українців. Також за сервісним обслуговуванням та ремонтом звернулося 85 автомобілів національної поліції, 64 автомобіля комунальних служб та 76 автомобілів інших державних служб.





Найчастіше за сервісним ремонтом зверталися в Києві, Львові та Дніпрі – 52% від усіх звернень. Також активна робота велася і в гарячих точках – Миколаїв, Краматорськ та Херсон – 23 автомобіля отримали «допомогу» в даних регіонах. В свою чергу, дана програма дала змогу проаналізувати типові несправності автомобілів, визначати середній вік авто та рекордсменів по пробігу. Так, найдорожчий ремонт отримав CITROEN Jumper – близько 200 тисяч гривень на відновлюваний ремонт кузова. У той же час не зафіксовано помітної кількості несправностей будь-яких великих і складних вузлів автомобіля: двигуна, трансмісії, електросистеми. І це при тому, що найбільш "старі" автомобілі – PEUGEOT Boxer та OPEL Zafira перетнули позначку в 17 років, а рекордсмен по пробігу PEUGEOT Boxer мав на одометрі 450 тис. км!







Задля вашої безпеки, бренди PEUGEOT, CITROËN, OPEL і надалі продовжать обслуговувати автомобілі критично важливих структур! Ми впевнені, що мобільність – вирішальний фактор у швидкості реагування, а справний транспорт найкращий помічник. Дізнайтесь по телефону гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.