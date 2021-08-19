51% українців виступає за відновлення смертної кари в Україні, – опитування
Половина опитаних громадян України підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні
Про це свідчать дані соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
Водночас 45% - проти цього, а 4%- не змогли відповісти Найбільше таку ідею підтримують старші люди, бідніші, з нижчим рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, сум, байдужість і страх).
Зокрема, 57% людей віком понад 61 рік підтримують ідею смертно їх кари, а серед людей 16-24 роки- лише-37%, серед 25-30-46%.
Серед опитаних чоловіків - 55% підтримують смертну кару, а серед жінок - 49%.
Регіонально Київ проти смертної кари (55%), далі йдуть Галичина (52%) та Захід (47%) – можливо через вищий рівень віри в Бога. Водночас за смертну кару- 58% опитаних на Півдні, 55%- в Центрі та 54% - на Сході.
В Україні мораторій на виконання смертних вироків набув чинності у 1995 році, однак нормально запрацював лише з 1997 року. 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України.
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