60% нових випадків COVID-19 в Англії припадає на штам "Омікрон"

Про це повідомляє Reuters.



Близько 60% нових випадків коронавірусу в Англії пов'язані зі штамом Омікрон.

За словами Джавіда, через поширення штаму "Омікрон" не виключено, що країна може знову посилити карантинні обмеження перед Різдвом.

"Я не думаю, що у цієї пандемії немає жодних гарантій. Наразі ми просто повинні тримати все під контролем", - сказав міністр.

За даними ВООЗ, кількість випадків штаму коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.

Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з 19 грудня, щоб обмежити поширення COVID-19.

Міський голова Лондону Садік Хан оголосив в місті надзвичайну ситуацію через зростання захворюваності COVID-штамом "Омікрон"

У Нідерландах запроваджують суворий карантин на період Різдва та Нового року, аби запобігти швидкому поширенню нового варіанта коронавірусу під назвою "Омікрон"