60% нових випадків COVID-19 в Англії припадає на штам "Омікрон"
Міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" є домінантним в Англії
Про це повідомляє Reuters.
Близько 60% нових випадків коронавірусу в Англії пов'язані зі штамом Омікрон.
За словами Джавіда, через поширення штаму "Омікрон" не виключено, що країна може знову посилити карантинні обмеження перед Різдвом.
"Я не думаю, що у цієї пандемії немає жодних гарантій. Наразі ми просто повинні тримати все під контролем", - сказав міністр.
- За даними ВООЗ, кількість випадків штаму коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.
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