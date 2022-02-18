64% опитаних українців упевнені, що Україна відіб'є напад РФ, якщо він відбудеться, - Рейтинг

Про це повідомляє соціологічна група "Рейтинг".



Згідно з опитуванням, 19% респондентів вважають високою ймовірність повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 33% - середньою, 20% - низькою, ще 25% вважають, що жодної загрози немає. На Заході країни таких людей - 14%, на Сході - 42%.



Також 64% опитаних переконані, що Україна відіб'є напад, якщо вторгнення Росії відбудеться. Третина громадян у цьому не впевнена. Кількість тих, хто вірить у ЗСУ, переважає в усіх регіонах країни (відносно більше на Заході й Центрі, відносно менше - на Сході).



Упродовж кількох останніх днів оцінка ймовірності вторгнення Росії як високої зменшилася з 28% до 19%. Кількість упевнених у здатності України відбити можливий напад РФ зросла з 58 до 64%.



Було опитано 1722 українців віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих териорій Луганщини, Донеччини та Криму. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше за 2,4%.



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