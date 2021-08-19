65% українців не хочуть їхати працювати за кордон, – опитування

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".



Як зазначається, 32% опитаних сказали, що хотіли б працювати за кордоном.



Найбільше охочих поїхати на заробітки серед наймолодших – це 54%, а найменше серед категорії 61+ (лише 18%).



На Донбасі бажаючих виїхати на роботу закордон вдвічі менше, ніж у західних областях (20-23% проти 40%).



Основними причинами чому хочуть працювати за кордоном українці обрали вищу зарплату (71%) та кращі умови життя (57%). Ще по 20% обрали кращі умови праці й можливості самореалізації. Однак для Покоління Незалежності можливість самореалізації більш важлива, ніж для представників старших вікових груп.



Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня серед 20 тисяч респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Ймовірна похибка– не більше 4%.



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