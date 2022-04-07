7 квітня гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 676 людей, - Ірина Верещук
За результатами роботи гуманітарних коридорів 7 квітня вдалося евакуювати 4 676 людей
Про це повідомила віце-прем'єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. Із них 1 205 – маріупольців та 2 050 жителів міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь. До міста Мелітополь прямує колона з 9 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога. На зворотному шляху до Запоріжжя вони заберуть людей. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10). Також сьогодні до міста Токмак доїхали 2 автобуси. Завтра зранку планується їх виїзд до Запоріжжя. Місце зборів – вул. Шевченка, 5", - сказала Верещук.
Завтра зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з Бердянська.
"З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей", - додала Верещук.
- Зазначимо, що 6 квітня, завдяки роботі гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 4 892 людини
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