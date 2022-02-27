​7 літаків, 11 вертольотів, колона техніки, ешелон пального: Генштаб про добові втрати окупантів, завдані Повітряними силами

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Держспецзв'язку.



"Протиповітряна оборона Повітряних Сил продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника. Протягом поточної доби (26 лютого - ред.) російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, два штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомленні.



Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.



"Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки. Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами", - повідомляє Держспецзв'язку.







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