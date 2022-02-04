7 лютого Петро Порошенко виступить на сесії Політичної асамблеї Європейської народної партії
7 лютого на запрошення керівництва Європейської народної партії п’ятий президент України, лідер "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступить з доповіддю на сесії Політичної асамблеї ЄНП, присвяченій виробленню позиції Євросоюзу щодо протидії російській агресії
Про це пише пресслужба партії "ЄС".
У своєму виступі Петро Порошенко планує наголосити на необхідності єдності та солідарності європейських партнерів з Україною, наданні політичної, економічної та військової підтримки нашій державі, в тому числі через запровадження превентивних санкцій ЄС проти Кремля, а також схваленні ключових стратегічних рішень щодо України, зокрема стосовно її інтеграції до ЄС та НАТО.
Також лідер «Європейської Солідарності» приверне увагу керівництва ЄНП до внутрішніх процесів в Україні та важливості збереження уваги до питань верховенства права і незалежності правосуддя в нашій державі.
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