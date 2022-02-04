7 лютого Петро Порошенко виступить на сесії Політичної асамблеї Європейської народної партії

Про це пише пресслужба партії "ЄС".



У своєму виступі Петро Порошенко планує наголосити на необхідності єдності та солідарності європейських партнерів з Україною, наданні політичної, економічної та військової підтримки нашій державі, в тому числі через запровадження превентивних санкцій ЄС проти Кремля, а також схваленні ключових стратегічних рішень щодо України, зокрема стосовно її інтеграції до ЄС та НАТО.



Також лідер «Європейської Солідарності» приверне увагу керівництва ЄНП до внутрішніх процесів в Україні та важливості збереження уваги до питань верховенства права і незалежності правосуддя в нашій державі.