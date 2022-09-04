8 цікавих фактів із життя Бреда Пітта

Бред Пітт хотів стати журналістом

З юних літ Бред і гадки не мав, що стане зіркою Голлівуду. Йому навіть в голову таке не приходило. Скромна багатодітна сім'я, мріяв про журналістську діяльність. Наполегливість взяла верх він таки вступив Міссурійського університету на факультет журналістики. Та раптом майже перед самим випуском з навчального закладу Бред кидає всі свої попередні здобутки в навчанні напризволяще й вирушає в незвіданий світ кіно. На важелях його долі було 100 умовних кг реального, впевненого та стабільного життя та 100 умовних кг фантазій, мрій та віри у світову славу на Олімпі кінематографа. Бред Питт ризикнув. І не помилився. Адже вміння чути власну інтуїції та непохитна віра в себе – це дві головні складові майбутнього успіху.

Бред Пітт заробляв на життя в костюмі курча

До своєї мрії Бред вирушив із сумою $325. Гроші скоро закінчились. Отже, потрібно було працювати, щоб прокормити себе та платити за житло, Пітт працював перевізником меблів, водієм лімузина, таксистом, а також чистив басейни.

В ще, середині 80-х майбутня знаменитість працювала в мережі ресторанів "El Pollo Loco". Та все б нічого, але йому потрібно було увесь робочий час проводити в костюмі гігантського курча.

Та все це ніщо у порівнянні з тим, як великий задум мрійника переріс у реальність. Паралельно він ходив на курси акторської майстерності, заводив потрібні знайомства та відвідував кастинги.

Бред сколов собі частину зуба для ролі у фільмі "Бійцівський клуб"

Наприкінці 90-х років сам факт зйомок фільму за відомою книгою Чака Паланіка оцінювався, як утопічне божевілля. Ніхто не вірив в успіх картини, окрім режисера Девід Фінчера та виконавців головних ролей Едварда Нортона та Бреда Пітта.

Пітт старанно готувався до ролі, займаючись боксом та тхеквондо. І цим його підготовка не обмежилась. Бред сколов собі переднього зуба, аби його персонаж Тайлер Дерден виглядав якомога реалістичніше.





В ролі Ахілла необачно пошкодив ахіллове сухожилля

Для участі у фільмі "Троя" Пітт зумисно набрав десять кілограмів м'язової маси. Відростив до потрібної довжини волосся. Ходив на заняття до тренерів, які володіють знаннями та вмінням користування зброєю часів Трої. Але трапилась містична історія. Граючи Ахілла, Бред Пітт травмував ахіллове сухожилля.

Табу на поїздки до Китаю

Через участь у фільмі "Сім років у Тибеті" Бредові Пітту назавжди заборонили перетинати кордон Китаю. В картині розповідається про гоніння буддистів з Китаю. Цей факт образив владу Піднебесної.

Володіє знаннями з архітектури

Вже перебуваючи на Олімпі свого визнання, Бред паралельно із зйомками, здобував знання по архітектурі. З цією метою він почав навчатись у відомого архітектора Франка Генрі.

Пізніше сталась страшна подія в США. До Нового Орлеану прилетів ураган "Катріна". Актор в першу чергу зробив пожертвування на користь постраждалим у розмірі $5 млн, і взявся за проєктування будинків для людей, які опинились без житла.

Пітт і Джолі

19 вересня 2016 року дружина Пітта Анджеліна Джолі відправила в суд заяву про розлучення. Офіційно оголошена причина такого кардинального вчинку: несумісне бачення виховання дітей та алкоголізм Бреда. 12 квітня 2019 року зіркове подружжя офіційно розлучилось.

Рідкісна хвороба Пітта

Бред розповів на позір про свою вельми дивну та невиліковну хворобу. Називається цей недуг — прозопагнозія. В народі про неї кажуть - "лицьова сліпота".

Зірковий актор зізнався, що втратив здатність розрізняти обличчя людей. Цим актор поділився в інтерв'ю журналу GQ.

Пітт ображається, адже мало хто вірить йому — хворобу офіційно в нього не діагностували. Ну як так — страждати на якесь занадто дивне захворювання? Тож його вважають просто неввічливим. Акторові це вельми неприємно і він вирішив знайти бодай ще когось із такою самою рідкісною хворобою, яка передається спадково, або ж приходить до людини після важкого стресу.