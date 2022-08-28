80% окупантів ідейні, - боєць легіону "Свобода" Андрійко

Про це в ефірі Еспресо сказав боєць легіону "Свобода" Нацгвардії Руслан Андрійко.

"Згідно з тією інформацією, яку ми маємо від полонених - морально-психологічний стан пригнічений, бо немає ротацій, відпусток. Росіяни сидять там в кущах дуже довгий час без жодного підкріплення, нової амуніції, забезпечення. У них є розуміння, що таке українська армія, що це не Афганістан, не Чечня, не десять Чечен", - заявив він.

За словами Андрійка, це серйозно для росіян в плані рівня цієї війни та масштабів.

"З іншого боку, ми повинні розуміти, що з того боку 80% - це ідейні, вони знають, чого вони сюди ідуть. Спочатку розповідають про "навчання" і "заблукали", а в телефоні у них про "денацифікацію російських історичних земель". Вони знають, чого вони прийшли, і вважають, що це їхня земля. Вони знають, що вони загарбники, але це не впливає на їхній морально-психологічний стан", - підсумував військовий.