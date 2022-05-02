9 травня після виграшу війни втратить колишню важливість, але українці завжди пам'ятатимуть перемогу над нацизмом, - Дробович

Про це він заявив у ефірі всеукраїнського марафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що після війни 9 травня перестане мати таке значення, як воно має зараз. Не тому, що хтось це заборонятиме, а тому, що у нас буде своя перемога, яка важливіша для нас, яка для нашої ідентичності, для розуміння свого місця матиме важливіше значення", - сказав Дробович.



Очільник Інституту нацпам'яті наголосив, що в Україні завжди пам'ятатимуть перемогу над нацизмом.

"Це втратить свій пафос і ту ідеологізацію, яку будував СРСР. Цю еволюцію необхідно супроводжувати розумно і без будь-якого перекручування, тоді народ не буде сваритися", - зазначив він.