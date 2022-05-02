9 травня після виграшу війни втратить колишню важливість, але українці завжди пам'ятатимуть перемогу над нацизмом, - Дробович
Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що після завершення війни 9 травня, як День перемоги, перестане мати колишню важливість для українців
Про це він заявив у ефірі всеукраїнського марафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Очевидно, що після війни 9 травня перестане мати таке значення, як воно має зараз. Не тому, що хтось це заборонятиме, а тому, що у нас буде своя перемога, яка важливіша для нас, яка для нашої ідентичності, для розуміння свого місця матиме важливіше значення", - сказав Дробович.
Очільник Інституту нацпам'яті наголосив, що в Україні завжди пам'ятатимуть перемогу над нацизмом.
"Це втратить свій пафос і ту ідеологізацію, яку будував СРСР. Цю еволюцію необхідно супроводжувати розумно і без будь-якого перекручування, тоді народ не буде сваритися", - зазначив він.
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