90 мертвих рашистів, 4 збитих танки, 5 БМП та один літак, - в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" опублікували звіт роботи за 7 квітня
Сьогодні, 7 квітня, російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", однак зазнали значних втрат
Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті боїв втрати ворога склали:
- особового складу – до 90;
- танків – 4;
- БМП – 5;
- АТ – 9;
- літаків – 1;
- БПЛА – 3.
"Добігає чергова доба героїчного спротиву українського народу навалі російської орди. Кремлівські бандити не полишили своїх загарбницьких планів, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога та кожного дня наближають перемогу України. Смерть ворогам! Слава Україні!", - написали військові.
- Якщо Росія перекине військові літаки на територію самопроголошеної Придністровської молдавської республіки, то українські ППО збиватимуть повітряні цілі. Про це запевнили наші ЗСУ.
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