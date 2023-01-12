92-а бригада отримала 20 генераторів від Олега Крота та "Фундації Течія"

Дизельні генератори німецької компанії Konner & Sohnen потужністю 7,5 кВт кожен будуть допомагати підрозділами 92 ОМБр на передовій. Їх вартість – 52,8 тис. євро, тобто понад 2 млн грн за курсом НБУ, повідомляє сайт ГО "Фундація Течія".

З їх допомогою військові зможуть забезпечити безперебійним живленням командні пункти для планування та координації операцій, а також забезпечувати індивідуальні потреби захисників та захисниць.

"Кілька днів тому генератори прибули від виробника до нас в бригаду. Ми їх розподілили між підрозділами, які найбільше потребували доступу до живлення, і уже відправили до них на передову", – розповідає Леонід Маслов, командир відділення, відповідальний за поставку.

92 бригада стала однією із ключових при звільненні Харківської області від окупантів. Ще на початку повномасштабного вторгнення воїни цієї бригади разом з іншими підрозділами завадили ворогу просунутися до Харкова. У вересні вони долучилися до масштабної контрнаступальної операції з деокупації Харківщини. Зокрема, саме воїни 92 бригади підняли прапор України над міськрадою звільненого Купʼянська. А нещодавно підрозділи бригади допомогли звільнити село на Луганщині.

Нагадаємо, нещодавно "Фундація Течія" передала підрозділам ЗСУ 30 автомобілів, 1000 фільтрів для води та 7 безпілотників. Сума допомоги від організації перетнула позначку в $21,5 млн. Додатково Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA, придбав для військових необхідних речей на майже $40 млн. Не всі деталі покупок розкриваються через військову таємницю.