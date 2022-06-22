Відповідне відео оприлюднили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"93-тя ОМБр "Холодний Яр" знищила 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини "Рись", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня "холодноярці" збили російський бойовий гелікоптер Ка-52 у небі над Ізюмом.

93-я бригада дислокується в селищі Черкаське на Дніпропетровщині. Від самого початку російського вторгнення брала участь у війні на сході України. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої війни, включно з боями під Іловайськом та боями за Донецький аеропорт. Бригада носить почесне найменування "Холодний Яр" – на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями.