93-тя бригада показала відео знищення 11 одиниць ворожої техніки
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" знищила велике скупчення військової техніки рашистів
Відповідне відео оприлюднили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
"93-тя ОМБр "Холодний Яр" знищила 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини "Рись", – йдеться в повідомленні.93-я бригада дислокується в селищі Черкаське на Дніпропетровщині. Від самого початку російського вторгнення брала участь у війні на сході України. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої війни, включно з боями під Іловайськом та боями за Донецький аеропорт. Бригада носить почесне найменування "Холодний Яр" – на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями.
- Нагадаємо, 13 червня "холодноярці" збили російський бойовий гелікоптер Ка-52 у небі над Ізюмом.
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