"Або ми переможемо, або вони програють". Україна сьогодні відзначає День прикордонника

Про це йдеться у зверненні голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки з нагоди Дня прикордонника, що святкується сьогодні, 30 квітня 2022 року, розповідає Еспресо.TV.



"Цьогорічний День прикордонника - це не просто професійне свято для тих, хто носить зелений берет. Цього дня ми згадуємо всіх Героїв, які віддали за країну життя. Жоден із них не поліг даремно! Вони розуміли-якщо ми не будемо воювати, нас більше не стане, не стане нашої незалежної країни, не стане нашої свободи та світлого майбутнього для наших дітей.



І тепер наш із вами обов’язок - довести розпочату справу до єдиного можливого фіналу - нашої Перемоги", - зазначив він.



За словами Дейнеки, з перших хвилин російського вторгнення "українські прикордонники дали зрозуміти: ворога тут ніхто не боїться".



"Наші наряди відкривали вогонь по силах нападників, що переважали кількістю.



Забезпечували евакуацію мирних жителів з районів, де падали російські снаряди.



Саме зараз, у ці хвилини, українські прикордонники продовжують нищити ворожі сили зі словами впевненості: "Або ми переможемо, або вони програють".



У нас не було, немає і не буде інших варіантів!



Я пишаюся кожним із вас, побратими і посестри!", - звернувся до підлеглих Сергій Дейнека.



Читайте також: Ольга Лень: Наступ у Придністров'ї як елемент психологічної війни



Голова український прикордонників нагадав, що "зелені берети" є "й серед захисників Маріуполя, які дотепер перебувають у повному оточенні чисельних сил ворога".



"Та навіть у такій складній ситуації, вони тримаються та готові йти до кінця!" - зазначив очільник Державної прикордонної служби України.



Своє вітальне слово він завершив наступним чином:



"Ми завжди будемо пам’ятати героїзм Ігоря Дашка, який підірвав себе зі словами "Слава Україні!". Не забудемо приклади мужності Віталія Кучерявого, який захищав українське Щастя, Федора Теміра поблизу Волновахи, Олега Голубєва під Гостомелем, Сергія Оданельчука на Житомирщині, Владислава Криволапа на Чернігівщині та всіх інших живих і полеглих.



Перемога буде за нами! Бо ми робимо для цього все необхідне і навіть більше!



Слава прикордонникам України!



Слава Україні, її захисникам та всьому Українському народові!".





Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb