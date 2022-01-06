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Адвокат Головань: суддя Печерського суду у турборежимі рухається до заздалегідь спланованого рішення про незаконний арешт майна Порошенка

6 січня, 2022 четвер
13:08
Суспільство

Печерський суд, попри грубі порушення закону, має на меті у пришвидшеному режимі задовольнити клопотання ДБР щодо незаконного арешту майна п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Про це заявив журналістам адвокат Порошенка Ігор Головань

Він, зокрема, вкотре наголосив на тому, що Печерський суд не має права розглядати клопотання слідчих ДБР, оскільки Головне слідче управління Бюро здійснює фактичну діяльність у Шевченківському районі міста Києва.

Головань також нагадав хронологію подання клопотання. "Вчора, приблизно о 17 годині, за десять чи п’ятнадцять хвилин до 17, Іван Тимофійович Чорний, адвокат нашого адвокатського об’єднання, отримує смс, що якесь клопотання про арешт майна призначено на 9.30. Ми прибуваємо сьогодні о 9.30. Звичайно, ніхто Петра Порошенка не повідомляв і навіть не намагався повідомити, оскільки всі знають – він знаходиться за межами України. Всі знають, коли він повернеться", – зазначив адвокат.

"З’явившись сюди, ми побачили, що три прокурори, яких ми ще не бачили документів, хто вони, представили клопотання про арешт майна Порошенка", – наголошує Головань.

Він також повідомив, що відвід судді, який заявили адвокати п’ятого президента, був розглянутий миттєво і без їхньої участі: "відвід був розглянутий блискавично, нас повідомили про розгляд відводу через 10 хвилин після того, як він був розглянутий. І суддя, як ми бачимо, абсолютно не дивлячись на норми закону, рухається в пришвидшеному режимі до прийняття якогось рішення", – наголошує Головань. Він також повідомив, що адвокати Порошенка звернулися до Київського апеляційного суду щодо порушення територіальної підсудності у цій справі.

"Ми побачили пакунок документів. Про якість цих документів – ми переконані, що це сміття, але все ж таки цього сміття – дві товсті теки. Сторінок 500, а то й більше. І нам, познущавшись над нашим великим адвокатським стажем, суддя «нарізала» цілу годину на те, щоб ми могли ознайомитися з цими документами і заперечити. Це порушує норми Європейської конвенції з прав людини, яка вимагає, щоб людині надавалися достатній час і можливості для формування позиції захисту. Але ми бачимо, чому ОГПУ, ДБР в порушення всіх законів подають сюди, в Печерський суд. Тому що в інших судах їм такого щастя поки що не забезпечать. Тому ми маємо абсолютне беззаконня", – наголошує Головань. 

Він також зауважив, що Генеральна прокурорка Венедіктова уникає своїх підписів під подібними "документами". Зокрема, так звану "підозру" Порошенку підписав її заступник, бо Венедіктова спеціально для цього взяла "щорічну відпустку" на 1 день.   

"Ось це клопотання про арешт майна, яке ми зараз якось подивилися за цей короткий час, який нам надали, теж має погодити Генеральний прокурор. Чи підписала Венедіктора це погодження? Звичайно, ні. Цього разу це "щастя" впало на голову її першого заступника Говди. Але жодного документа, куди на цей раз поділилася Венедіктова. Я так розумію, що з Венедіктовою знову дуже термінова якась історія сталася, і цю небезпечну місію вона передала першому заступнику", – іронізує Головань. 

"Це – політичні переслідування. Координує їх особисто президент Зеленський. Їхнє завдання – не в тому, щоб притягнути Петра Порошенка до кримінальної відповідальності, бо немає на це підстав. Їхнє завдання – перешкодити його політичній діяльності", – переконаний адвокат.

"Світ все бачить. Ми знаємо, що деякі люди вже постраждали від санкцій США. І відповідальність, якщо й не в Україні, за ці речі невідворотна. І ми постараємося, і цивілізований світ постарається", – резюмує Головань.


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політика
Порошенко
Володимир Зеленський
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